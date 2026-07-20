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В Воронежской области ПВО уничтожила три украинских дрона

В Воронежской области силы ПВО уничтожили три украинских БПЛА.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Силы ПВО уничтожили три БПЛА в Воронежской области, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор Александр Гусев.

«Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над тремя районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены три беспилотных летательных аппарата. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал Гусев в канале на платформе «Макс».

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