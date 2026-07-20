В Красноярске устанавливают новые светофоры

Работа по развитию светофорной сети продолжается. В ближайшее время в Красноярске планируется установить еще пять светофорных объектов и два односекционных светофора с желтым сигналом. Новые точки регулирования движения появятся на пересечениях улиц Абытаевской и Линейной, Диктатуры Пролетариата и Урицкого, Монтажников и Садовой, а также в районе домов № 6 на улице Попова и № 10 на улице Забобонова.