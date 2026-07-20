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В Красноярске устанавливают новые светофоры

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске продолжают развивать систему регулирования дорожного движения. Сегодня безопасность на городских улицах обеспечивают 813 светофоров. С начала года их число увеличилось на 13.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске продолжают развивать систему регулирования дорожного движения. Сегодня безопасность на городских улицах обеспечивают 813 светофоров. С начала года их число увеличилось на 13.

Новые светофоры появились в том числе в микрорайоне Тихие Зори и на улице Калинина. Решение об их установке было принято после обращений жителей и проведения специалистами детального анализа дорожной обстановки.

Работа по развитию светофорной сети продолжается. В ближайшее время в Красноярске планируется установить еще пять светофорных объектов и два односекционных светофора с желтым сигналом. Новые точки регулирования движения появятся на пересечениях улиц Абытаевской и Линейной, Диктатуры Пролетариата и Урицкого, Монтажников и Садовой, а также в районе домов № 6 на улице Попова и № 10 на улице Забобонова.

При выборе мест для установки специалисты учитывают сразу несколько факторов: статистику дорожно-транспортных происшествий, интенсивность транспортных потоков, расположение социальных объектов и обращения горожан.