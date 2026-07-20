Приморье вошло в топ-5 популярных направлений для отдыха в бархатный сезон

Приморский край вошёл в пятёрку самых популярных направлений для отдыха россиян в бархатный сезон 2026 года, заняв пятое место с долей бронирований 3,27%. Об этом говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.
Краснодарский край остаётся лидером с долей заказов 21,09%, хотя по сравнению с 2025 годом показатель снизился на 2,5 процентного пункта. Москва удерживает вторую строчку с результатом 18,16% — интерес к столице вырос на 1,8 п.п. Санкт-Петербург замыкает тройку лидеров с долей 12,82%, что на 2,9 п.п. меньше, чем годом ранее. Калининградская область занимает четвёртое место с показателем 5,54%, потеряв всего 0,1 п.п.
Приморский край продемонстрировал наиболее динамичный рост среди всех регионов топ-5: в 2025 году он находился лишь на 10-й позиции, а теперь стремительно ворвался в лидирующую пятёрку, увеличив свою долю на 1,2 п.п. Республика Татарстан, которая в прошлом году замыкала топ-5 с результатом 3,2%, в текущем сезоне опустилась на седьмое место, потеряв 0,4 п.п.
Согласно исследованию, в 2026 году доля бронирований отелей внутри России в бархатный сезон достигло ровно половины от всех броней, что на 2 п.п. выше показателя аналогичного периода 2025 года. При этом поездки по стране стали немного дольше и дешевле: средняя продолжительность отдыха выросла с 3,8 до 4 дней, а средняя стоимость суточного размещения снизилась с 8 800 до 8 500 рублей.
Путешествия вдвоём остаются самым востребованным форматом — на них приходится 53% всех бронирований. Однако доля таких туристов снизилась на 4 п.п. по сравнению с прошлым годом. Путешествия в одиночку укрепили свои позиции: доля таких туристов выросла на 5 п.п. и составила 31%. Поездки втроем выбирают 10% туристов (на 1 п.п. больше, чем годом ранее), компании из четырёх человек оформляют 5% заказов, как и ранее, а группы от пяти и более человек составляют 1% бронирований.