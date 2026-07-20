Приморье вошло в топ-5 популярных направлений для отдыха в бархатный сезон

Путешествия вдвоём остаются самым востребованным форматом — на них приходится 53% всех бронирований. Однако доля таких туристов снизилась на 4 п.п. по сравнению с прошлым годом. Путешествия в одиночку укрепили свои позиции: доля таких туристов выросла на 5 п.п. и составила 31%. Поездки втроем выбирают 10% туристов (на 1 п.п. больше, чем годом ранее), компании из четырёх человек оформляют 5% заказов, как и ранее, а группы от пяти и более человек составляют 1% бронирований.