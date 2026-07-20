В Репино полицейские проверили более 300 мигрантов после сигнала о фиктивной регистрации в хостеле

Помимо этого, претензии возникли к деятельности юридического лица, управляющего хостелом. Полицейские зафиксировали нарушения при постановке гостей на миграционный учет. По данному факту решается вопрос о о привлечении организации к административной ответственности по статье 18.9 КоАП РФ. Согласно действующему законодательству, неисполнение принимающей стороной обязанностей по миграционному учету влечет наложение штрафа на юридических лиц в размере от четырехсот до пятисот тысяч рублей.