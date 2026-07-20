Жилье и помощь в переезде: краевое правительство привлекает кадры для местных авиалиний

В Хабаровском крае продолжается реализация программы трудовой мобильности в рамках президентского нацпроекта «Кадры». В 2026 году «Хабаровские авиалинии» получили сертификат на привлечение специалистов из других регионов. Благодаря господдержке предприятие уже наняло двух пилотов. С 2019 года авиакомпания привлекла 42 специалистов. Один из них — 26-летний авиатехник Денис Гилачев. Он родился и жил в Амурской области, окончил университет во Владивостоке. В 2023 году вместе с тремя одногруппниками переехал в Хабаровск по приглашению «Хабаровских авиалиний». Компания помогла с переездом, а позже семья Дениса взяла льготную ипотеку. Молодой специалист уже три года работает в крае и считает себя хабаровчанином. Участники программы могут получить помощь в размере 1 млн рублей на переезд, аренду жилья, обустройство, оплату детских садов и школ. С 2015 года работу в крае выбрали около 2000 человек, 150 из них — в транспортной отрасли. В 2026 году краевая кадровая служба планирует привлечь почти 300 специалистов для различных отраслей экономики.