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Мемориал в честь участников СВО скоро появится в Хабаровске

Мемориал возводят на территории комплекса «Вечный огонь». По обе стороны от памятника участникам локальных военных конфликтов установят два пилона с именами местных участников СВО, а также две многофигурные скульптуры, посвященные российским бойцам. На данный момент забетонированы уже 64 сваи, а также ведется заливка фундамента под скульптуры. Первая часть мемориала будет открыта уже в сентябре, а.

Мемориал возводят на территории комплекса «Вечный огонь». По обе стороны от памятника участникам локальных военных конфликтов установят два пилона с именами местных участников СВО, а также две многофигурные скульптуры, посвященные российским бойцам. На данный момент забетонированы уже 64 сваи, а также ведется заливка фундамента под скульптуры. Первая часть мемориала будет открыта уже в сентябре, а полностью все работы на этом объекте завершатся до зимы. 9 мая 2027 года состоится первое возложение цветов к новому монументу.