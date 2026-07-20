Мемориал в честь участников СВО скоро появится в Хабаровске

Мемориал возводят на территории комплекса «Вечный огонь». По обе стороны от памятника участникам локальных военных конфликтов установят два пилона с именами местных участников СВО, а также две многофигурные скульптуры, посвященные российским бойцам. На данный момент забетонированы уже 64 сваи, а также ведется заливка фундамента под скульптуры. Первая часть мемориала будет открыта уже в сентябре, а полностью все работы на этом объекте завершатся до зимы. 9 мая 2027 года состоится первое возложение цветов к новому монументу.