В Красноярском крае проверят сообщения о массовой гибели пчел

КРАСНОЯРСК, 20 июл — РИА Новости. Прокуратура организовала проверку по поводу массовой гибели пчел в Красноярском крае, насекомые изъяты для проведения экспертизы, сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве.
Ранее Telegram-канал Shot утверждал, что 30 миллионов пчел погибли в Большемуртинском районе Красноярского края после обработки полей химикатами.
«Прокуратурой организована проверка. Всего поступило 22 заявления о массовой гибели пчел, точное число погибших особей не установлено. Причину гибели установит экспертиза, которая продлится две-три недели», — сказала собеседница агентства.
Также она уточнила, что по итогам проверки и получения экспертного заключения будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.