За выходные на дорогах Красноярского края поймали 107 пьяных водителей

В ГИБДД напомнили, что садиться за руль после употребления алкоголя нельзя ни при каких обстоятельствах. Инспекторы призвали жителей края не оставаться в стороне, если они видят, что кто-то собирается вести машину в неадекватном состоянии или есть подозрение, что встреченный на трассе водитель нетрезв. Сообщить о нем можно по телефону «Синей линии» в Красноярске: 8 (391) 263−10−19. Каждый такой звонок может предотвратить аварию и спасти чьи-то жизни.