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За выходные на дорогах Красноярского края поймали 107 пьяных водителей

Во время проверок на трассах Красноярского края ловили нетрезвых водителей.

Источник: Комсомольская правда

В минувшие выходные дорожные полицейские Красноярского края остановили на дорогах 107 водителей, которые сели за руль нетрезвыми. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона 20 июля.

Среди них оказались семеро нарушителей, которых ранее уже останавливали и наказывали за пьяную езду. Теперь им грозит не административный штраф, а уголовная ответственность. Наказание может быть разным, на усмотрение суда: например, штраф от 200 до 300 тысяч рублей илии до двух лет лишения свободы.

Еще восемь нарушителей управляли машинами не только в состоянии опьянения, но и вообще не имея водительских прав. Их тоже отстранили от управления. На всех нарушителей составили протоколы. По закону за первую пьяную поездку можно лишиться прав на срок до двух лет и заплатить 45 тысяч рублей штрафа. А вот повторный случай уже считается преступлением.

В ГИБДД напомнили, что садиться за руль после употребления алкоголя нельзя ни при каких обстоятельствах. Инспекторы призвали жителей края не оставаться в стороне, если они видят, что кто-то собирается вести машину в неадекватном состоянии или есть подозрение, что встреченный на трассе водитель нетрезв. Сообщить о нем можно по телефону «Синей линии» в Красноярске: 8 (391) 263−10−19. Каждый такой звонок может предотвратить аварию и спасти чьи-то жизни.