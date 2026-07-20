Академик РАН назвал факторы риска развития онкологических заболеваний

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Курение, ожирение, сахарный диабет, а также вирус папилломы человека повышают риск развития различных онкологических заболеваний, сообщил в интервью РИА Новости главный онколог Минздрава РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России академик РАН Андрей Каприн.
«Серьезное значение имеют ожирение и сахарный диабет, которые также повышают риск развития многих онкологических заболеваний. В частности, вирус папилломы человека играет серьезную роль в развитии рака шейки матки, ряда опухолей ротоглотки и других локализаций, а хронические вирусные гепатиты могут приводить к развитию рака печени», — сказал Каприн.
Врач добавил, что курение также является фактором развития онкологического заболевания, оно может привести к заболеванию раком легкого, полости рта, гортани, пищевода, мочевого пузыря, почек и целого ряда других локализаций.
«Если смотреть на общую структуру онкологических заболеваний, доля наследственных форм относительно невелика. Гораздо больший вклад вносят факторы образа жизни и окружающей среды. Сегодня накоплено большое количество научных данных, подтверждающих связь между питанием, физической активностью, вредными привычками и риском развития онкологических заболеваний», — уточнил Каприн.
По его словам, уже доказано, что определенные пищевые привычки влияют на риск развития колоректального рака. Рацион с достаточным количеством рыбы, овощей, фруктов и ограничением потребления переработанных мясных продуктов оказывает благоприятное влияние на организм человека, отметил онколог.
Каприн добавил, что избыточное пребывание на солнце и солнечные ожоги, особенно полученные в детском возрасте, существенно повышают риск развития злокачественных новообразований кожи, включая меланому.
«Поэтому рекомендуется избегать нахождения под прямыми солнечными лучами в часы их максимальной активности — с 11 до 16 часов, использовать солнцезащитные средства с SPF не менее 30−50, носить головные уборы и одежду, закрывающую кожу», — заключил онколог.