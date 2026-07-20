В Роскачестве рассказали, как вернуть деньги при отказе от обучения

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Расторгнуть договор об обучении можно в любое время, оплатив только пройденный материал или реальные расходы организации на обучение, рассказал РИА Новости директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.
«Гражданский кодекс прямо закрепляет право расторгнуть договор в любое время, оплатив лишь фактически оказанную часть услуги и реальные расходы на обучение. При этом Федеральный закон “Об образовании в РФ” запрещает взимать какие-либо штрафы или компенсации за досрочное расторжение, а условия договора о невозврате денег признаются недопустимыми, ущемляющими права обучающегося», — сказал Поздняков.
По его словам, для возврата денег нужно направить исполнителю письменное заявление, а при отказе — обращаться в суд. Сумма, подлежащая возврату, определяется как разница между внесенной оплатой и стоимостью уже проведенных занятий, а также документально подтвержденных затрат образовательной организации непосредственно на обучение.
«Другая ситуация — обучение ненадлежащего качества, в том числе если программа или ее объем не соответствуют заявленному. В таком случае обучающийся может требовать уменьшения размера оплаты, устранения недочетов или возмещения потраченных на их исправление денежных средств», — добавил эксперт.
При значительных нарушениях со стороны образовательной организации, добавил он, может быть осуществлен возврат полной стоимости обучения.