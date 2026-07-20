В Роскачестве рассказали, как вернуть деньги при отказе от обучения

По его словам, для возврата денег нужно направить исполнителю письменное заявление, а при отказе — обращаться в суд. Сумма, подлежащая возврату, определяется как разница между внесенной оплатой и стоимостью уже проведенных занятий, а также документально подтвержденных затрат образовательной организации непосредственно на обучение.