Свет отключат на 12 улицах Нижнего Новгорода 20 июля

В эти же часы коммунальщики оставят без энергоснабжения дома №№ 24−46 на Аральской, №№ 1−14 на Байдукова, №№ 17 б-46 на Балочной, №№ 2−16 на Белякова, №№ 17−50 на Волнистой, №№ 5−40 на Джамбула, №№ 1−22 на Кадровой, №№ 21−51на Майской, №№ 1−21 на Самолетной, №№ 1−29 на Ясельной.