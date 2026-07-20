Свет отключат на 12 улицах Нижнего Новгорода 20 июля

Здания на 12 улицах Нижнего Новгорода временно останутся без электроэнергии. О плановых работах на системах ЖКХ предупредили в городском управлении ГОЧС.
В девять часов утра свет погаснет в домах с номерами 17 и 19 на проспекте Бусыгина и 25 на улице Газовской.
В эти же часы коммунальщики оставят без энергоснабжения дома №№ 24−46 на Аральской, №№ 1−14 на Байдукова, №№ 17 б-46 на Балочной, №№ 2−16 на Белякова, №№ 17−50 на Волнистой, №№ 5−40 на Джамбула, №№ 1−22 на Кадровой, №№ 21−51на Майской, №№ 1−21 на Самолетной, №№ 1−29 на Ясельной.
Терпеть временные неудобства нижегородцам придется до 17:00.
Ранее мы писали, что жара до +25 градусов и ясная погода продержатся в Нижнем Новгороде 8 дней.