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Где в Крыму не будет воды в понедельник

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл — РИА Новости Крым. В Керчи и еще нескольких населенных пунктах Крыма в понедельник, 20 июля, будет отсутствовать водоснабжение из-за ремонта на сетях. Об сообщает предприятие «Вода Крыма».

Источник: РИА "Новости"

В Керчи останутся без воды около 60 улиц и переулков. Кроме того, воды не будет на ряде улиц в керченских поселках Джанкой-Каменка и Аджимушкай.

Полное восстановление водоснабжения ожидается в первой половине дня вторника.

Кроме того, в Симферополе ориентировочно до 17:00 не будет воды в квартале Ешиль-Дагъ.

В Белогорском районе до конца суток будет отсутствовать водоснабжение в селе Верхние Орешники.

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