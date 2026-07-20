Где в Крыму не будет воды в понедельник

В Керчи останутся без воды около 60 улиц и переулков. Кроме того, воды не будет на ряде улиц в керченских поселках Джанкой-Каменка и Аджимушкай.
Полное восстановление водоснабжения ожидается в первой половине дня вторника.
Кроме того, в Симферополе ориентировочно до 17:00 не будет воды в квартале Ешиль-Дагъ.
В Белогорском районе до конца суток будет отсутствовать водоснабжение в селе Верхние Орешники.
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