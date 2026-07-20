TSMC вложит еще $100 млрд в заводы в США, несмотря на дефицит рабочих

Расширение производства в США происходит из-за давления со стороны администрации президента Дональда Трампа, которая стремится довести долю Соединенных Штатов в мировом производстве полупроводников до 50%, отмечает агентство. При этом TSMC продолжает развивать и тайваньские площадки, где строятся еще 13 заводов: базовые исследования и самые передовые технологии, по словам господина Хуана, всегда будут запускаться на Тайване, а уже затем передаваться на зарубежные площадки.