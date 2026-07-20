БПЛА, грохот, свист, Сталин, «альпаки» и енот

Ночь на 20 июня прошла в Волгоградской области под угрозой атаки беспилотников. Жителей Красноармейского района испугал страшный грохот и свист. Волгоградские поклонники Сталина обсуждают новый памятник «вождю народов», поклонники футбола — нового чемпиона мира, а мир — странного енота, который стал звездой Сети. Эти и другие новости, погода и афиша — в материале vlg.aif.ru.
Беспилотная опасность.
Экстренную информацию РСЧС о беспилотной опасности распространили в Волгоградской области в 22:06 в воскресенье, 19 июля. По словам жителей Красноармейского района, примерно полчаса спустя сработала сирена на одном из местных предприятий, а посреди ночи раздался страшный грохот и свист. Оперативные каналы тут же сообщили — беспокоиться не о чем, звуки не несут опасности, просто на бульваре Энгельса запустили салют.
В канале администрации Волжского закрепили сообщение об актуальном списке заглубленных помещений, где можно укрыться в случае ЧС — это 930 адресов. Список будет дополняться, если появятся новые подготовленные помещения.
Наибольший урон дроны нанесли Подмосковью — здесь пострадали два человека. Один находился в частном жилом доме в Домодедове, второй — на трассе М-4: там беспилотник упал рядом с автомобилем.
Бензин.
Ситуация с бензином в Волгоградской области стала стабильнее, а потому участники водительских чатов переключились на обсуждение его качества и спорах, об опасности использования «Евро‑3» с содержанием серы до 150 мг/кг вместо «Евро‑5», в котором не более 10 мг/кг.
Водители также поделились забавным роликом — пока одни предлагают варианты, как незаметно вставить пистолет на заправке в канистру вместо бака автомобиля, другие пользуются пистолетом, чтобы налить себе пенный напиток в стакан.
Памятник Сталину.
У волгоградских поклонников «вождя всех народов», ратующих за переименование города, есть повод для радости: в Череповце открыли четвёртый за полтора года памятник Сталину в Вологодской области ко Дню металлурга. Его установили рядышком со скульптурой металлурга Ивана Бардина. Первый бюст Сталина появился в Вологде в декабре 2024 года, затем такие же объекты возвели в Кадуе и Никольске.
ЧМ по футболу.
Поклонники футбола из Волгограда тем временем обсуждают нового чемпиона мира по этому виду спорта. Им стала Испания — сборная этой страны обыграла обыграли аргентинцев с минимальным счётом 1:0, но этого хватило, чтобы пальма первенства досталась европейскому государству.
По мнению экспертов, матч получился сумбурным — доминирование испанцев, ужасающая пассивность аргентинцев, эмоции и нелепые фолы.
«Альпаки» на крыше.
Горожане говорят об «альпаках» на крыше — так обозвали подростков, скачущих по кровле высотки в Красноармейском районе.
Происшествие случилось в 11-этажке на проспекте Героев Сталинграда 44а. Непонятно, как школьники получили доступ на опасное пространство и куда смотрели взрослые. На счастье, ничего дурного не случилось, но так и до беды недалеко, предупреждают родителей очевидцы, поделившиеся видео.
Енот-звезда.
Во всём мире тем временем звездой Сети стал необычный енот. Животное с уникальным строением тела так удивило людей, что они приняли его за мифическое существо.
Ветеринары объяснили: никакой мистики, просто у Джмоти, как прозвали зверька, — синдромом короткого позвоночника. Это не мешает ему бегать по дворам, забираться в мусорные баки и общаться с местными жителями.
Погода.
Переменная облачность без существенных осадков ожидается 20 июля в Волгограде и области. Северо-западный ветер не поднимется выше 5−10 м/с в областном центре и 8−13 м/с на территории региона.
Температура днём будет держаться в районе 30−32º в Волгограде, в области — от 28 до 33. По данным МЧС, опасность пожаров сохраняется, запрет на посещение лесов будет продлен до 21 августа — проект соответствующего приказа уже подготовлен облкомприроды, сообщают в Сети. Штрафы для жителей региона до 30 тысяч рублей.
Экология.
Волжан предупреждают: им лучше держать окна закрытыми с 20 по 24 июля — будет проходить санобработка зеленых насаждений. Детей и животных просят держать подальше от опасной зоны:
понедельник-вторник: проспект Ленина;
среда-пятница: улицы Волгодонская, Горького, Зорге, Маркса, Кирова, Куйбышева, Коммунистическая (и сквер), Комсомольская, Камская, Карбышева, Свердлова (и пл. Свердлова), Советская, Набережная, Логинова, Ленинградская, Пионерская, Пушкина (жилая часть), Молодежная, Р. Крестьянская (сквер), Чайковского, Циолковского, Энгельса.
Работы будут вестись утром с 4:00 до 9:00 и вечером с 19:00 до 24:00.
Куда пойти.
В Комсомольском саду будут отмечать блиц-турнирам Международный день шахмат с 15:00 В 18.:00 начнётся заседание книжного клуба «Написано-Прочитано».
Южный парк Волгограда готовят к открытию в Красноармейском районе, но принимать первых посетителей он начнёт только завтра.
Информация об отключении света в Волгограде — по ссылке. Другие новости в течение дня на сайте vlg.aif.ru.