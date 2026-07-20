БПЛА, грохот, свист, Сталин, «альпаки» и енот

У волгоградских поклонников «вождя всех народов», ратующих за переименование города, есть повод для радости: в Череповце открыли четвёртый за полтора года памятник Сталину в Вологодской области ко Дню металлурга. Его установили рядышком со скульптурой металлурга Ивана Бардина. Первый бюст Сталина появился в Вологде в декабре 2024 года, затем такие же объекты возвели в Кадуе и Никольске.