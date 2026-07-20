В МЧС отчитались о потушенных за неделю пожарах в Красноярском крае

В Красноярском крае за неделю, с 13 по 19 июля, ликвидировали 51 пожар. Погибших нет, травмы получили два человека, еще четверых удалось спасти, сообщили в краевом МЧС.
Чаще всего пожары возникали из-за неосторожного обращения с огнем — 19 случаев. Еще 14 раз причиной стало короткое замыкание электропроводки, 9 раз — нарушения при использовании печей. Самым заметным стал пожар в поселке Степняки Канского округа. Там огонь охватил 225 пластиковых домиков для летнего содержания телят. Погибли 37 голов скота.
Кроме того, в крае продолжают действовать 90 лесных пожаров на площади более 77 тыс. гектаров. Угрозы населенным пунктам нет.
В регионе сохраняются режим ЧС в лесах и особый противопожарный режим. Посещение лесов ограничено, разводить открытый огонь запрещено. Штрафы начинаются от 10 тыс. рублей.