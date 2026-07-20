В Москве репетитор попытался ограбить семью ученика

В ведомстве рассказали, что 23-летний репетитор из Красноярска полгода выстраивал доверительные отношения с семьей, занимаясь с их сыном. За это время он изучил планировку квартиры на Петровском бульваре и узнал, что семья часто оставляет двери незапертыми, а ключи от сейфа лежат на виду.