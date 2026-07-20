Волгоградский фельдшер спасла мужчину с острым инфарктом

44-летний житель Волгоградской области обязан своим вторым рождением фельдшеру скорой помощи. Скорую вызвала супруга пациента после того, как ее мужу стало плохо. У него появились сильная слабость, резкая боль за грудиной, отдающая в левую руку, и холодный пот, после чего он потерял сознание.