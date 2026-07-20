В Перми зоопарк развернул мобильный госпиталь для спасения птиц на Мулянке

Волонтёры отметили, что сейчас большинство птиц начали пить и чистить оперение самостоятельно. Им проводят поддерживающую терапию: детоксикация, укрепление организма. Для реабилитации зоопарк привёз клетки и обогревающие лампы — чтобы птицы не переохлаждались.