В Перми зоопарк развернул мобильный госпиталь для спасения птиц на Мулянке

Пермский зоопарк подключился к спасению водоплавающих птиц на реках Пыж и Мулянка.
Специалисты развернули мобильный госпиталь, где разместили почти 30 пернатых. Волонтёры аккуратно отлавливают птиц, зоологи проводят осмотры. Помещения для временного содержания предоставил парк отдыха «Манки-Парк». Помогают и неравнодушные жители.
Волонтёры отметили, что сейчас большинство птиц начали пить и чистить оперение самостоятельно. Им проводят поддерживающую терапию: детоксикация, укрепление организма. Для реабилитации зоопарк привёз клетки и обогревающие лампы — чтобы птицы не переохлаждались.
Наблюдение продлится до полного восстановления естественного защитного слоя перьев. Как только он восстановится, птиц выпустят обратно в природу.
Напомним, о разливе нефтепродуктов в малые реки рассказали очевидцы 17 июля. Природоохранная прокуратура совместно с Росприроднадзором и Минприроды Пермского края организовали проверку. 19 июля волонтёры начали спасать птиц и животных.