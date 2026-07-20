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В Перми зоопарк развернул мобильный госпиталь для спасения птиц на Мулянке

Наблюдение продлится до полного восстановления естественного защитного слоя перьев.

Пермский зоопарк подключился к спасению водоплавающих птиц на реках Пыж и Мулянка.

Специалисты развернули мобильный госпиталь, где разместили почти 30 пернатых. Волонтёры аккуратно отлавливают птиц, зоологи проводят осмотры. Помещения для временного содержания предоставил парк отдыха «Манки-Парк». Помогают и неравнодушные жители.

Волонтёры отметили, что сейчас большинство птиц начали пить и чистить оперение самостоятельно. Им проводят поддерживающую терапию: детоксикация, укрепление организма. Для реабилитации зоопарк привёз клетки и обогревающие лампы — чтобы птицы не переохлаждались.

Наблюдение продлится до полного восстановления естественного защитного слоя перьев. Как только он восстановится, птиц выпустят обратно в природу.

Напомним, о разливе нефтепродуктов в малые реки рассказали очевидцы 17 июля. Природоохранная прокуратура совместно с Росприроднадзором и Минприроды Пермского края организовали проверку. 19 июля волонтёры начали спасать птиц и животных.