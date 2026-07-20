В Ростовской области на трассе в ДТП погиб велосипедист

В связи с происшествием Госавтоинспекция региона обратилась к участникам движения с призывом к повышенной бдительности. В ведомстве подчеркнули, что строгое соблюдение правил, особенно в условиях недостаточной видимости в темное время суток, является необходимым условием для сохранения жизни и здоровья на дороге.