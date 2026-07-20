Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетит Татарстан по случаю Дня явления Казанской иконы Божией Матери. Об этом сообщили в пресс-службе раиса республики.
Визит гостя продлится два дня. В первый день патриарх встретится с Рустамом Миннихановым, а затем осмотрит обновленный Петропавловский собор, которому в 2026 году исполнится 300 лет. В прошлом году собор завершили после многолетней реставрации. В воскресенье, 12 июля, митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл освятил нижний храм собора.
На второй день, в сам праздник, патриарх проведет службу в Казанском соборе и освятит храм Николы Тульского, расположенный на территории Казанского Богородицкого мужского монастыря. Этот храм был отреставрирован в прошлом году, но внутреннее убранство завершили только сейчас. После освящения храм откроют для верующих.
Накануне Минниханов поручил главам муниципалитетов организовать транспорт для верующих, а мэрии Казани и Татарстанской митрополии — провести мероприятия на высоком уровне. Охрану общественного порядка обеспечат совместно с полицией.
Визит патриарха пройдет только в Казани и не затронет другие города региона, такие как Набережные Челны или Альметьевск. Это будет уже пятый визит патриарха Кирилла в Татарстан: он посещал республику в 2016, 2021, 2023 и 2025 годах.
Напомним, Госстройнадзор Татарстана проверял ход работ по реставрации церкви Николы Тульского в Казани. Эксперты оценили, насколько реконструкция соответствует проектной документации.