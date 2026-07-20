Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетит Татарстан

На второй день, в сам праздник, патриарх проведет службу в Казанском соборе и освятит храм Николы Тульского, расположенный на территории Казанского Богородицкого мужского монастыря. Этот храм был отреставрирован в прошлом году, но внутреннее убранство завершили только сейчас. После освящения храм откроют для верующих.