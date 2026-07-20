Магнитная буря уровня G1 накроет Землю вечером 22 июля

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН предупредили о новой магнитной буре. Согласно их расчетам, 22 июля Землю накроет возмущение геомагнитного поля уровня G1. Пик бури ожидается в 18:00 по московскому времени.
При этом ранее та же лаборатория опубликовала недельный прогноз — с 20 по 26 июля, — согласно которому это событие станет последним всплеском перед длительным затишьем: новых магнитных бурь, по оценкам исследователей, не предвидится как минимум до середины августа.
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