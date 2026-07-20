В Москве проводят подготовительные работы к отопительному сезону

Кроме того, проходят плановые тренировки коммунальных и инженерных компаний, управляющих и других специализированных организаций для дополнительной отработки действий по работе в осенне-зимний и отопительный периоды. Как отмечается, в тренировках задействована и спецтехника: инженерная и коммунальная, машины пожарно-спасательного гарнизона. Также отрабатывается ее оперативное прибытие и развертывание, добавили в комплексе.