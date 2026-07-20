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В Москве проводят подготовительные работы к отопительному сезону

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Специалисты подготовят к осенне-зимнему и отопительному периодам свыше 74 тысяч зданий. Об этом сообщается в канале столичного комплекса городского хозяйства в «Максе».

Источник: AP 2024

«Проводим подготовительные работы к отопительному сезону. Продолжается подготовка города к осенне-зимнему и отопительному периодам. Всего подготовим свыше 74 тысяч зданий, в том числе более 34 тысяч жилых домов, теплоэлектроцентрали, районные и квартальные тепловые станции, малые котельные», — отмечается в сообщении.

Там добавили, что специалисты проведут профилактические ремонты на электрических, водопроводных и канализационных сетях. «На тепловых сетях проводим гидравлические испытания — это одно из ключевых направлений подготовки к отопительному сезону», — подчеркнули в комплексе.

Кроме того, проходят плановые тренировки коммунальных и инженерных компаний, управляющих и других специализированных организаций для дополнительной отработки действий по работе в осенне-зимний и отопительный периоды. Как отмечается, в тренировках задействована и спецтехника: инженерная и коммунальная, машины пожарно-спасательного гарнизона. Также отрабатывается ее оперативное прибытие и развертывание, добавили в комплексе.

«Подготовка к зиме завершится до 1 сентября», — уведомили там.