Путешествие к китам на Шантарские острова разыграют на фестивале «Амур. Живая линия» в Хабаровске

Фестиваль туризма «Амур. Живая линия» пройдет в Хабаровске 19 и 20 сентября в рамках президентского нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Организаторы — министерство туризма и Туристский информационный центр края. Свое участие уже подтвердили ТИЦы Санкт-Петербурга, Амурской области и Еврейской автономной области. В программе — гастрохаб, выступления творческих коллективов, мастер-классы и интерактивные площадки. На фестивале состоится розыгрыш путевки к Шантарским островам среди участников Всероссийского конкурса «Дальний Восток — Земля приключений». Победитель получит возможность не только увидеть китов, но и поплавать рядом с ними на сапе. Для участия в розыгрыше необходимо до 10 августа снять ролик о путешествии по Хабаровскому краю и подать заявку на конкурс через сайт путешественникдв.рф. Победителя определит генератор случайных чисел.