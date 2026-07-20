47 пчелосемей отправились на Сахалин через Хабаровск

Специалисты Приморского межрегионального управления Россельхознадзора провели ветеринарный контроль в аэропорту Хабаровска. Отправка 47 пчелосемей оформлена с полным комплектом ветеринарных сопроводительных документов. Получатели груза — пасечники Сахалинской области. Пчелы транспортируются специализированными пчелопакетами. Каждый пчелопакет представляет собой вентилируемый ящик, в котором размещены 1,2−1,5 кг пчел, 3 кг корма, рамки с расплодом и молодая пчелиная матка возрастом до двух лет. В Россельхознадзоре отметили, что все процедуры проведены в соответствии с ветеринарными требованиями. Груз допущен к дальнейшей отправке на Сахалин.