Казаки бригады имени Платова активно продвигаются на славянско-краматорском направлении зоны проведения СВО

В зоне специальной военной операции в районе населенного пункта Николаевка ДНР активное участие в боевых действиях принимает 6-я отдельная гвардейская мотострелковая Лисичанская казачья бригада имени М. И. Платова. О достижениях казаков на славянско-краматорском направлении сообщается в официальном телеграм-канале 3-й общевойсковой армии Вооруженных сил России. О боевых заслугах бригады — в инфографике, собранной порталом «Российское казачество». За июнь казаки уничтожили 11 укрытий живой силы ВСУ, 10 антенн Starlink, 8 антенн ретрансляторов и пунктов управления БПЛА, 5 полевых складов и 4 — с боеприпасами, а также терминал Starlink, самоходную пушку большой мощности 2С7 «Пион», склад горюче-смазочных материалов и вражеский пикап. Фото: РИА Новости / Сергей Бобылев.