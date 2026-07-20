Лотосы распустились в пригороде Хабаровска

Увидеть лотосы можно в озере, расположенном недалеко от села Галкино, примерно в 30 километрах от Хабаровска. Они расцветают там каждый год во второй половине июля и радуют жителей краевой столицы и ее окрестностей почти до конца лета. Отметим, что лотос Комарова занесен в Красную книгу РФ. Это очень редкое реликтовое растение, которое появилось на нашей планете около 100 млн лет назад, в третичном периоде. Встретить этот цветок, имеющий нежно-розовый цвет, можно только на юге Дальнего Востока.