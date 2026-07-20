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SpaceX назвала новый срок испытаний Starship после срыва запуска

Компания SpaceX запланировала провести 13-й испытательный запуск космической системы Starship не ранее 23 июля, сообщила пресс-служба организации на сайте.

Источник: РБК

Компания SpaceX запланировала провести 13-й испытательный запуск космической системы Starship не ранее 23 июля, сообщила пресс-служба организации на сайте.

Стартовое окно продолжительностью 90 минут откроется в 17:45 по центральному времени США (CT).

Прямая трансляция запуска начнется примерно за 30 минут до старта. Трансляция будет доступна на официальных ресурсах SpaceX и в аккаунте компании в социальной сети X.

Компания также добавила, что график испытаний может измениться, поскольку все этапы разработки Starship находятся в динамической фазе. SpaceX рекомендует следить за обновлениями перед запуском.

Starship — многоразовая сверхтяжелая ракета SpaceX, которую компания разрабатывает для будущих полетов на Луну, Марс и других космических миссий.

17 июля Starship прервала запуск менее чем за секунду до старта во время 13-го испытательного полета с космодрома Starbase в Техасе. К отмене старта, по данным компании, привело то, что автоматическая система активировала блокировку ускорителя после начала запуска двигателей Raptor.

Испытание 12-й системы также сопровождалось техническими проблемами — в мае SpaceX отменила запуск из-за неисправности.

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