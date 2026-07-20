SpaceX назвала новый срок испытаний Starship после срыва запуска

17 июля Starship прервала запуск менее чем за секунду до старта во время 13-го испытательного полета с космодрома Starbase в Техасе. К отмене старта, по данным компании, привело то, что автоматическая система активировала блокировку ускорителя после начала запуска двигателей Raptor.