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Волгоградскую область атаковали украинские дроны

Украинские дроны атаковали 16 регионов России. В числе их целей оказалась и Волгоградская.

Украинские дроны атаковали 16 регионов России. В числе их целей оказалась и Волгоградская область.

В ночь с воскресенья на понедельник над территорией страны уничтожили 381 смертоносный летательный аппарат. БПЛА самолетного типа направлялись в Белгородскую, Брянскую, Курскую, Ростовскую области и Республику Крым. Украинские дроны сбивали также в Волгоградской и Воронежской, Калужской и Липецкой, Орловской и Рязанской, Смоленской, Тамбовской и Тульской областях и в Краснодарском крае.

В Московской области со вчерашнего вечера, сообщил Сергей Собянин, ликвидировали более 400 беспилотников. Сегодня утром стало известно о том, что в Домодедовскую больницу с минно- взрывными ранениями поступили шесть человек.

Фото сгенерировано с помощью ИИ.

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