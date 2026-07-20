Спикер краевого Заксобрания Алексей Додатко принял участие в молодежном образовательном форуме на «Бирюсе»

Председатель Законодательного Собрания Красноярского края Алексей Додатко посетил молодежный образовательный форум на территории инициативной молодежи «Бирюса».
В текущем году форум отмечает 20-летие. За два десятилетия он прошел путь от палаточного лагеря до ключевой площадки, притягивающей активных и неравнодушных людей из разных регионов страны.
В смене «Мы молодые» принимают участие около 600 человек — представители флагманских программ Красноярского края и лидеры молодежных общественных объединений.
С приветствием к участникам обратился первый заместитель губернатора — руководитель администрации губернатора края Сергей Пономаренко. Он напомнил, что за 20 лет форум собрал порядка 70 тысяч участников, гостей и экспертов:
«На этой смене собрался молодежный актив края. Сообщества, которые вы представляете, были отцами-основателями “Бирюсы” — именно по инициативе молодежи и был образован форум. Уверен, что сейчас здесь присутствует будущая профессиональная и управленческая элита страны».
Алексей Додатко в своем выступлении перед участниками смены отметил, что «Бирюса» стала уникальным брендовым местом встречи и визитной карточкой не только Красноярского края, но и всей Сибири. Спикер краевого парламента высоко оценил программу смены и задачи, стоящие перед участниками.
После этого Алексей Додатко принял участие в заседании Молодежного парламента при Законодательном Собрании региона.
"Сегодня мы работали вместе с Молодежным парламентом, проектировали работу будущего созыва, — отметил спикер краевого парламента. — Для Законодательного Собрания это важное экспертное сообщество — активные молодые люди, которые интересуются политикой, имеют свое мнение по вопросам не только молодежной повестки, но и экономики, образования, спорта, культуры. Этот экспертный взгляд, этот голос поколения нам необходим. К тому же Молодежный парламент для нас является своего рода интерфейсом, через который взрослый парламент может общаться с молодежью на понятном для нее языке.
«“Бирюса” изначально задумывалась как проект, в котором инициативы и идеи, рождающиеся в молодежной среде, превращаются в реальные решения органов государственной власти и местного самоуправления. Эта миссия форума сохраняется. Но очень быстро, буквально с первого года, “Бирюса” сформировала свою особую эмоциональную атмосферу — то самое “бирюсинское настроение”. Это атмосфера сотрудничества, сотворчества, сопереживания. Это содружество, которое было и, я надеюсь, всегда останется», — сказал Алексей Додатко.