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РБК: ЦБ РФ может сохранить ключевую ставку на уровне 14,25 процента годовых

Центробанк России на предстоящем заседании, 24 июля, может сохранить ключевую ставку на уровне 14,25 процента годовых. Информация об этом следует из исследования РБК.

Центробанк России на предстоящем заседании, 24 июля, может сохранить ключевую ставку на уровне 14,25 процента годовых. Информация об этом следует из исследования РБК.

Если аналитики крупных банков и инвестиционных компаний окажутся правы, то это будет первая пауза в текущем цикле смягчения денежно-кредитной политики (ДКП), который стартовал в июне прошлого года.

При этом все опрошенные специалисты уверены, что июльское заседание будет сложным для совета директоров ЦБ. С одной стороны, экономика продолжает охлаждаться, однако с другой — растет инфляция на фоне топливного кризиса.

— Сейчас «монетка встала на ребро»: понятно, между какими вариантами будет выбирать Банк России, но какое решение будет принято, не смогут с уверенностью сказать даже руководители регулятора, — цитирует главного экономиста рейтингового агентства «Эксперт РА» Антона Табаха издание.

Портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Алексей Корнев, в свою очередь, утверждает, что вероятность того, что Центральный банк России оставит ключевую ставку без изменений на заседании 24 июля, заметно возросла.