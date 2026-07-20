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Тело таинственно пропавшей модели Ярикре обнаружили в водохранилище в Польше

Польские правоохранители обнаружили тело 24-летней модели Джессики Ярикре, которая пропала 13 июля. Об этом пишет Need To Know.

Польские правоохранители обнаружили тело 24-летней модели Джессики Ярикре, которая пропала 13 июля. Об этом пишет Need To Know.

В последний раз Ярикре видели вечером 13 июля около ее дома во Вроцлаве. Позже родственники не смогли с ней связаться и обратились к правоохранителям. Выяснилось, что модель оставила дома мобильный телефон и документы.

Двое суток спустя, ночью 15 июля девушку обнаружили в водохранилище без признаков жизни. Что именно с ней случилось, неизвестно.

За несколько дней до трагедии Ярикре принимала участие в показе на Неделе высокой моды во Вроцлаве. Помимо этого, девушка выступала в качестве певицы в нескольких музыкальных проектах, сообщается в публикации.

Двух девочек-подростков восемь дней искали в Туве. Они ушли гулять и не вернулись. Родственники в первый же день нашли на берегу Енисея выключенные телефоны школьниц. А спустя неделю после пропажи обнаружили тела девочек. Что могло случиться с подростками и как шли их поиски — в материале «Вечерней Москвы».