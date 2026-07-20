Мужчина погиб при наезде «Валдая» на рыбацкую лодку в Павловском районе

Рыбак погиб при столкновении теплохода «Валдай 45 ₽-4» с лодкой на Оке в Павловском районе. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.
Трагедия случилась 19 июля вблизи деревни Погорелки. «Валдай», направлявшийся из Павлово в Нижний Новгород, на судовом ходу совершил наезд на рыбацкую лодку. В результате столкновения мужчина, находившийся в ней, получил несовместимые с жизнью травмы.
В транспортной прокуратуре организовали проверку по факту случившегося. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.
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