Мужчина погиб при наезде «Валдая» на рыбацкую лодку в Павловском районе

Трагедия случилась 19 июля вблизи деревни Погорелки. «Валдай», направлявшийся из Павлово в Нижний Новгород, на судовом ходу совершил наезд на рыбацкую лодку. В результате столкновения мужчина, находившийся в ней, получил несовместимые с жизнью травмы.