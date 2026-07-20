В Челнах назвали самые популярные даты для регистрации брака в 2026 году

По словам Зариповой, интерес к символичным датам сохранится и во втором полугодии. В августе для регистрации брака особенно востребованы 8, 26 и 28 августа. Так, дата 08.08.2026 привлекает молодоженов совпадением числа и месяца, а повторяющиеся восьмерки символизируют бесконечность. Дату 26.08.2026 многие выбирают из-за одинаковых чисел в начале и конце записи, а 28.08.2026 — благодаря сочетанию восьмерок и двоек, которое считается символичным для создания семьи.