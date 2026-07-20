Энергетики вернут хабаровчанам горячую воду на 4 дня раньше

На Хабаровской ТЭЦ-3 АО «ДГК» завершили комплекс работ, направленный на качественную подготовку теплофикационного оборудования к зиме. Специалисты отремонтировали запорную арматуру и задвижки, а также обслужили трубопроводы на территории станции.
Это позволило на 4 дня раньше завершить плановый останов ТЭЦ-3. Сейчас трубопроводы заполняются теплоносителем, выравнивается рабочее давление. ГВС вернется к потребителям раньше изначально обозначенного срока.
До 24 июля в ремонте остаются некоторые участки тепломагистралей большого диаметра и участки муниципальных теплосетей. Также работы проводят обслуживающие организации. В связи с этим подача горячей воды потребителям на некоторых улицах будет восстановлена в ранее заявленные плановые сроки.