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В Красноярск из Китая пытались ввезти опасные ягоды и фрукты

Россельхознадзором предотвращен ввоз в Красноярск манго, винограда и яблок, зараженных опасными карантинными вредителями.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске сотрудники Россельхознадзора предотвратили ввоз почти семи тонн зараженных фруктов. Как пишет пресс-служба ведомства, в результате лабораторных исследований в партиях манго и винограда общим весом 1,65 тонны нашли опасного вредителя — червеца Комстока.

Кроме того, в пяти тоннах яблок специалисты обнаружили персиковую плодожорку. Весь товар прибыл в наш регион из Китая. Насекомые-вредители безопасны для людей, но могут уничтожить до 80% урожая сельскохозяйственных культур.

Зараженную продукцию обработали разрешенными препаратами, безопасными для человека.

Предпринимателю, который ввез зараженную продукцию, объявили предостережение.