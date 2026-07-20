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Чат-бот для жалоб на жару вместо инспекторов: в Челябинске изменят систему контроля за температурой в транспорте

В Челябинске появится чат-бот для жалоб на жару в автобусах.

Источник: Комсомольская правда

Мэр Алексей Лошкин поручил создать в Челябинске чат-бот для жалоб на жару (а зимой — и на холод) в общественном транспорте. По словам главы города, такая мера сэкономит время инспекторам, которые проверяют температуру в салонах автобусов, троллейбусов и трамваев.

— Если температура будет некомфортная, пассажиры с удовольствием проинформируют, — заявил Алексей Лошкин.

Мэр уточнил, что доступ к жалобам челябинцев должен быть не только у мэрии, но и у перевозчиков, чтобы они оперативно реагировали на заявки и отправляли транспорт со сломавшимися кондиционерами на ремонт.

Ранее в мэрии завели чат-боты для жалоб на неправильную парковку, недостающие канализационные люки, где попало брошенные самокаты и бездомных собак.