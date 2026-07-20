Казахстанская певица Амалят удостоена первой премии на «Славянском базаре»

Битва за гран-при конкурса была сложной. После первого дня, где исполнили представляли мировые хиты под фонограмму «минус 1», итальянка Сорая и казахстанка Амалят набрали одинаковое количество баллов — 69. Тогда и стало понятно, что во втором туре именно между ними развернется основное противостояние за главный приз.