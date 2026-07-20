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Казахстанская певица Амалят удостоена первой премии на «Славянском базаре»

АЛМАТЫ, 20 июл — Sputnik. Первую премию конкурса эстрадной песни «Витебск» завоевала певица из Казахстана Акерке Амалят лишь немного уступив конкурентке из Италии Рози Альфано (Сорая), которая по решению жюри получила гран-при фестиваля.

Источник: Скриншот видео с сайта "Центра культуры "Витебск"

Параллельно с завершением 35-го Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» 19 июля завершился конкурс исполнителей эстрадной песни «Витебск».

Артисты из 19 стран исполнили композиции на одном из славянских языков под аккомпанемент Национального президентского оркестра под управлением Виталия Кульбакова.

Битва за гран-при конкурса была сложной. После первого дня, где исполнили представляли мировые хиты под фонограмму «минус 1», итальянка Сорая и казахстанка Амалят набрали одинаковое количество баллов — 69. Тогда и стало понятно, что во втором туре именно между ними развернется основное противостояние за главный приз.

19 июля на сцене участники исполнили композиции на одном из славянских языков. И здесь, по мнению жюри, победу одержала итальянская исполнительница.

По итогам Рози Альфано взяла гран-при Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск — 2026» и получила премию в размере $20 тысяч. Первая премия и вознаграждение в размере $15 тысяч вручена казахстанке Акерке Амалят.

Напомним, ранее, в январе этого года, Акерке Амалят стала лучшей на VII Международном фестивале — конкурсе «Арт-парад в Витебске». Тогда она исполнила казахскую народную песню и набрала 129 баллов, что позволило ей завоевать гран-при в номинации «Вокал».

Ранее Акерке неоднократно становилась победителем и лауреатом международных и республиканских конкурсов.