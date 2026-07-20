В Алматы побит дневной температурный рекорд в 43,4°C

Как рассказал ведущий инженер-синоптик филиала РГП «Казгидромет» по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев, 81 год назад, 50 и 29 лет назад алматинцы также переживали сильнейшую жару. А 43 года назад синоптики зафиксировали максимум.