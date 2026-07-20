Врач предупредил о вреде кофе для долголетия в определенные часы

Врач пояснил, что кофеин направлен на поддержание активности человека, которая за несколько часов до сна будет нежелательной для получения качественного ночного отдыха. Чтобы избежать проблем со сном последнюю чашку напитка следует выпивать не менее чем за восемь часов до отхода ко сну.