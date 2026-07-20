Врач предупредил о вреде кофе для долголетия в определенные часы

Употребление кофе в определенные часы может обернуться серьезными проблемами для организма. Об этом пишет издание ABC со ссылкой на врача и эксперта по долголетию Маркоса Васкеса.
По словам Васкеса, если представить долголетие в виде пирамиды, то ее фундаментом станет именно качественный сон.
«У людей, которые пьют кофе только по утрам, эффект для здоровья лучше, чем у тех, кто пьет его в течение дня», — сказал он.
Врач пояснил, что кофеин направлен на поддержание активности человека, которая за несколько часов до сна будет нежелательной для получения качественного ночного отдыха. Чтобы избежать проблем со сном последнюю чашку напитка следует выпивать не менее чем за восемь часов до отхода ко сну.
Ранее сообщалось, что такие напитки, как кофе, зеленый и черный чай, положительно влияют на организм человека.
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