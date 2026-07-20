Более 25,3 тысяч сертификатов на технические средства реабилитации оформило Отделение СФР по Пермскому краю с начала года

С начала года Отделение СФР по Пермскому краю направило более 933 млн. рублей на эти цели, а в прошлом году за аналогичный период — 466 млн. рублей. Соответственно количество электронных сертификатов, так же как и число их получателей, по сравнению с прошлым годом увеличилось почти на 50%.