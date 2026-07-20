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Стала известна судьба Гастон, пропавшей миллионерши из Калифорнии: тайна раскрыта спустя 45 лет

Пропавшая 45 лет назад миллионерша Гастон из Калифорнии найдена.

Источник: Комсомольская правда

Миллионерша Тельма Гастон пропала еще 45 лет назад, однако криминалисты Калифорнии не могли установить ее место нахождения. Ее искали среди живых и мертвых, но следов обнаружить не удавалось. Об этом пишет издание People.

В Калифорнии спустя 45 лет удалось установить личность женщины, чьи останки нашли еще в 1981 году. Как сообщает People, они принадлежали миллионерше Тельме Гастон, которая пропала за несколько месяцев до этой находки.

Напомним, женщина исчезла после встречи с 39-летним продавцом ковров Лоуренсом Ремсеном. Он предъявил поддельные документы на управление ее имуществом и письмо о ее отдыхе.

Ремсена задержали за попытку украсть 100 тысяч долларов со счетов Гастон и продать её недвижимость. На суде он заявил, что случайно нашёл тело женщины и выбросил его в океан. Его признали виновным в убийстве Гастон и приговорили к пожизненному заключению.

Ранее KP.RU сообщил, что пропавшую россиянку в Таиланде нашли. Сейчас ее доставят на родину, отмечается, что найденная странно себя ведет.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ.

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