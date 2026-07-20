Архивные фото Бора показали жителям Нижегородской области

Промышленность начала крепнуть в конце XIX века: в 1894 году открылся завод по выпуску якорей, багров и паровых машин, а закладка в 1911 году баркаса «Кашевар» дала старт предприятию «Теплоход». В 1927 году Бор стал рабочим посёлком, а в 1938‑м — городом. В советское время появились завод «Красная Рамень», стекольный и лесотарный заводы, провели железную дорогу и электричество.