Архивные фото Бора показали жителям Нижегородской области

Нижегородцам показали архивные фото Бора — города-спутника Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в ИА «В городе N».
Бор, расположенный на левом берегу Волги напротив Нижнего Новгорода, исторически тесно связан с областным центром. Его истоки восходят к эпохе финно‑угорских племён, а первые поселения оформились в XIV-XV веках.
Ядром будущего города стали слободки Везломская, Копытовская и Никольская — со временем ведущей оказалась Никольско‑Боровская, позднее ставшая селом Бор.
Выгодное положение у реки и торговой дороги дало толчок развитию ремёсел, рыболовства и торговли. В XVI веке Бор участвовал в укреплении Московского государства, в XVII столетии активно заселялся. Важным событием стал выкуп жителями личной свободы в 1806 году.
В XIX веке особую роль приобрёл волжский перевоз — особенно после переноса Всероссийской ярмарки в Нижний Новгород; товары для неё хранили на Мочальном острове.
Промышленность начала крепнуть в конце XIX века: в 1894 году открылся завод по выпуску якорей, багров и паровых машин, а закладка в 1911 году баркаса «Кашевар» дала старт предприятию «Теплоход». В 1927 году Бор стал рабочим посёлком, а в 1938‑м — городом. В советское время появились завод «Красная Рамень», стекольный и лесотарный заводы, провели железную дорогу и электричество.
В годы Великой Отечественной войны город помогал оборонять Горький: здесь стоял зенитно‑артиллерийский полк, предприятия выпускали военную продукцию, работали госпитали, жители собирали средства на технику.
После войны Бор восстанавливали и развивали: строили жильё, расширяли производства, в 1965 году открыли автомобильный мост через Волгу. В 1980‑х из‑за Чебоксарского водохранилища русло Волги сместилось — городу пришлось подстраиваться.
1990‑е принесли экономические сложности, но одновременно запустили новые процессы: развивался малый бизнес, шла газификация, жильё переводили в муниципальную собственность. Позже построили новый Борский мост и разместили участок ОЭЗ «Кулибин».
Сегодня Бор — развитый промышленный и транспортный узел Нижегородской области, чья сила — в сочетании исторического опыта и выгодного расположения.
Ранее архивные фото Нижегородской ярмарки показали в честь ее 204-летия.