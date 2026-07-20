Какие профессии абитуриенты колледжей Среднего Урала получат бесплатно

По данным министерства образования Свердловской области, в этом году в рамках приемной кампании в техникумы и колледжи выделено 27 197 бюджетных мест. Из них 17 258 — по техническому профилю, 2 800 — для здравоохранения, 1 875 — для педагогики, 795 — для агропрома.