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Какие профессии абитуриенты колледжей Среднего Урала получат бесплатно

По данным министерства образования Свердловской области, в этом году в рамках приемной кампании в техникумы и колледжи выделено 27 197 бюджетных мест. Из них 17 258 — по техническому профилю, 2 800 — для здравоохранения, 1 875 — для педагогики, 795 — для агропрома.

Также государство профинансирует подготовку 1 800 будущих работников «сервиса и туризма» в системе среднего профобразования и 1 400 специалистов по экономике и праву. Есть шанс получить бесплатно диплом и у 904 деятелей искусства и культуры и 250 соцработников и представителей СМИ.

«Как бы нам Минпросвещения РФ не говорило сокращать бюджетные места для гуманитариев, потребность в них все равно есть» — подчеркнула глава регионального ведомства Светлана Тренихина в ходе сессии по кадровому прогнозу, состоявшейся на международной промышленной выставке «Иннопром».