Какие профессии абитуриенты колледжей Среднего Урала получат бесплатно

Также государство профинансирует подготовку 1 800 будущих работников «сервиса и туризма» в системе среднего профобразования и 1 400 специалистов по экономике и праву. Есть шанс получить бесплатно диплом и у 904 деятелей искусства и культуры и 250 соцработников и представителей СМИ.
«Как бы нам Минпросвещения РФ не говорило сокращать бюджетные места для гуманитариев, потребность в них все равно есть» — подчеркнула глава регионального ведомства Светлана Тренихина в ходе сессии по кадровому прогнозу, состоявшейся на международной промышленной выставке «Иннопром».