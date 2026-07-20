Внедрить во все сферы: комиссия по развитию ИИ начала работу в Хабаровском крае

В Хабаровске прошло первое заседание комиссии по вопросам развития и внедрения технологий искусственного интеллекта и цифрового развития края. Она создана во исполнение указа президента России от 26 февраля 2026 года. Возглавляет комиссию губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. На заседании обсудили итоги цифрового развития региона за первое полугодие 2026 года, применение ИИ в государственном управлении, здравоохранении и образовании, развитие инфраструктуры для безопасного использования языковых моделей на базе отечественных технологий, а также создание Межрегиональной лаборатории ИИ на базе Тихоокеанского государственного университета. В числе приоритетов — повышение качества госуслуг для граждан, развитие региональной ИИ-инфраструктуры, межведомственное взаимодействие и обучение госслужащих и специалистов. Цель — масштабное внедрение искусственного интеллекта во все сферы жизни края: от социальной политики до экономики.