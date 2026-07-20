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Временно изменится место стоянки теплоходов в Хабаровске

Из-за повышения уровня воды в Амуре теплоходы сейчас не могут подойти к речному вокзалу. Поэтому посадка и высадка пассажиров будет производиться на остановке «Прибрежная», расположенной между РЭБ флота и ТРЦ «Brosko Mall». Новые правила вступят в силу с 21 июля. Оно будет действовать для всех трех краевых и трех городских речных маршрутов. При этом время.

Из-за повышения уровня воды в Амуре теплоходы сейчас не могут подойти к речному вокзалу. Поэтому посадка и высадка пассажиров будет производиться на остановке «Прибрежная», расположенной между РЭБ флота и ТРЦ «Brosko Mall». Новые правила вступят в силу с 21 июля. Оно будет действовать для всех трех краевых и трех городских речных маршрутов. При этом время отправления всех теплоходов от остановки «Прибрежная» будет такое же, как от речного вокзала согласно общему расписанию.