У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,5

У южного побережья Камчатки в Тихом океане произошло подводное землетрясение магнитудой 5,5, сообщили в камчатском филиале Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы РАН.
Подземный толчок произошел 20 июля в 0:09 UTC (3:09 мск). Как отметили ученые, эпицентр землетрясения находился на глубине около 21 км, в 229 км от Петропавловска-Камчатского.
Ранее, 15 июля, у побережья Камчатки зафиксировали два землетрясения.
Сначала произошел толчок магнитудой 6,0 в Авачинском заливе на глубине 64,6 км, в 210 км от Петропавловска-Камчатского. Спустя семь минут в том же районе зарегистрировали второе землетрясение — магнитудой 5,7 и с очагом на глубине 72 км.
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