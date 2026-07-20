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У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,5

У южного побережья Камчатки в Тихом океане произошло подводное землетрясение магнитудой 5,5, сообщили в камчатском филиале Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы РАН.

Источник: РБК

У южного побережья Камчатки в Тихом океане произошло подводное землетрясение магнитудой 5,5, сообщили в камчатском филиале Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы РАН.

Подземный толчок произошел 20 июля в 0:09 UTC (3:09 мск). Как отметили ученые, эпицентр землетрясения находился на глубине около 21 км, в 229 км от Петропавловска-Камчатского.

Ранее, 15 июля, у побережья Камчатки зафиксировали два землетрясения.

Сначала произошел толчок магнитудой 6,0 в Авачинском заливе на глубине 64,6 км, в 210 км от Петропавловска-Камчатского. Спустя семь минут в том же районе зарегистрировали второе землетрясение — магнитудой 5,7 и с очагом на глубине 72 км.

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