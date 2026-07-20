У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,5

Сначала произошел толчок магнитудой 6,0 в Авачинском заливе на глубине 64,6 км, в 210 км от Петропавловска-Камчатского. Спустя семь минут в том же районе зарегистрировали второе землетрясение — магнитудой 5,7 и с очагом на глубине 72 км.