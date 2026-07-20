СК РФ возбудил дело о теракте после атаки дронами на Москву и область

В результате атаки ВСУ на Московский регион дронами пострадали мирные жители. Из-за этого было возбуждено уголовное дело о теракте. Об этом говорится в сообщении от СК по региону.
«Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту террористической атаки (ст. 205 УК РФ), совершенной вооруженными формированиями Украины в московском регионе в ночь на 20 июля 2026 года», — говорится в сообщении от ведомства.
Отмечается, что враг запустил около 400 дронов на Москву и область. Большинство воздушных целей были уничтожены на подступах, остальная часть ликвидирована на подлете к Москве. Однако обломки беспилотников повредили гражданскую инфраструктуру, есть жертвы. Днем ранее из-за атаки ВСУ на Московский регион пострадал 61 человек.
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ.
Что известно о массированной атаке БПЛА на Москву и область ночью 20 июля: главное.