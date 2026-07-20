СК РФ возбудил дело о теракте после атаки дронами на Москву и область

Отмечается, что враг запустил около 400 дронов на Москву и область. Большинство воздушных целей были уничтожены на подступах, остальная часть ликвидирована на подлете к Москве. Однако обломки беспилотников повредили гражданскую инфраструктуру, есть жертвы. Днем ранее из-за атаки ВСУ на Московский регион пострадал 61 человек.