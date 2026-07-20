В Пермском округе местные жители восстановили проезд в отрезанный посёлок

Жители посёлка Никольский восстановили размытый проезд в свой населённый пункт, сообщила глава Пермского округа Ольга Андрианова.
После обильных ливней стихия размыла дорогу в районе урочища Россохи, посёлок оказался в транспортной изоляции. Однако жители взяли ситуацию в свои руки. Вместе с сотрудниками теруправления оперативно приступили к ликвидации последствий. Благодаря слаженной работе инициативная группа смонтировала временный настил — проезд восстановили.
«Это пример того, что мы можем всё, когда действуем сообща. Спасибо каждому, кто не остался в стороне. Спасибо территориальному управлению за оперативность и грамотную координацию», — написала глава на личной странице во «ВКонтакте».
Напомним, в Октябрьском округе ввели режим ЧС из-за сильных ливней. В посёлке прорвало дамбу из-за чего большое количество домов затопило. Подробнее про ситуацию — в материале сайта perm.aif.ru.