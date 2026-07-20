Число погибших в результате войны с Ираном солдат армии США выросло до 17

После того, как американские военные 19 июля сообщили о гибели еще одного военнослужащего США в ходе войны с Ираном, общее число погибших достигло 17 человек. Об этом сообщает Associated Press.
Как отмечает агентство, гибель американских солдат отражает сложную реальность. когда для возникновения смертельной опасности в конфликте с участием беспилотников, ракет и самолетов американскому флоту не обязательно находиться на земле.
При этом американские войска размещены по всему Ближнему Востоку, что делает другие страны мишенью для Ирана.
Накануне президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прокомментировал трагичный инцидент в Иордании. В результате атак Ирана на территории государства по официальным данным погибли два американских военных. Дональд Трамп назвал их кончину очень печальным событием.
До этого ВС Ирана нанесли удары беспилотниками по объектам США в Кувейте и Иордании. Атакованы склады боеприпасов, а также здание штаба и хранилище снарядов на авиабазе Али аль-Салем.
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ.
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