Хабаровские пенсионеры получают доплату за содержание несовершеннолетних

Отделение СФР по Хабаровскому краю и ЕАО выплачивает пенсию в повышенном размере за каждого ребенка, который находится на содержании пенсионера. Доплата предусмотрена не только родителям, но и бабушкам, дедушкам, прабабушкам и прадедушкам, если на их содержании находятся внуки, правнуки, у которых нет родителей или они нетрудоспособны, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».