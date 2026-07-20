Хабаровские пенсионеры получают доплату за содержание несовершеннолетних

Отделение СФР по Хабаровскому краю и ЕАО выплачивает пенсию в повышенном размере за каждого ребенка, который находится на содержании пенсионера. Доплата предусмотрена не только родителям, но и бабушкам, дедушкам, прабабушкам и прадедушкам, если на их содержании находятся внуки, правнуки, у которых нет родителей или они нетрудоспособны, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Надбавка устанавливается пенсионеру до совершеннолетия детей независимо от факта учебы. Родителям студентов она назначается на период очного обучения, но до исполнения 23 лет. При переводе ребенка на заочную, вечернюю или дистанционную форму обучения, а также при отчислении из учебного заведения, выплата прекращается. Но ее вернут, если студент возьмет академический отпуск, — рассказала управляющий Отделением Социального фонда России по Хабаровскому краю и ЕАО Алёна Никулина.
Факт учёбы необходимо подтвердить справкой из учебного заведения. О всех изменениях в жизни ребенка следует оперативно сообщать в клиентскую службу Отделения СФР по Хабаровскому краю и ЕАО, чтобы избежать переплат.
Надбавка назначается получателям страховых пенсий по старости и по инвалидности независимо от того, работают они или нет. Размер надбавки рассчитывается от величины фиксированной выплаты, которая увеличивается на треть за каждого ребенка, который находится на обеспечении пенсионера.
В 2026 году — выплата составляет 9 584,69 рублей.
Надбавка за детей, устанавливается при назначении пенсии. Если выплата не была увеличена, надо подать заявление, приложив к нему документы, на портале Госуслуг, в клиентской службе регионального Отделения Соцфонда или МФЦ.
Перерасчет размера фиксированной выплаты к страховой пенсии производится с первого числа месяца, следующего за месяцем обращения.
Консультацию специалиста Отделения СФР по Хабаровскому краю и ЕАО можно получить по телефону единого контакт-центра: 8 800 100 00 01 (звонок бесплатный).